中國扯民進黨害台灣沒收到WHA邀請 藍綠立委這樣看！

2018-05-08 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕第71屆世界衛生大會（WHA）網路報名在今天截止，台灣今年依舊沒有收到邀請函，中國國台辦卻發出新聞稿，胡扯是民進黨攪局、因他們不承認九二共識；對此，朝野立委這樣看！

民進黨立委許智傑今天上午在立法院接受訪問時說，中國打壓台灣不手軟，但我們也該自立自強，「我想讓台灣走出國際，最主要要靠我們自己的實力」。

國民黨立委曾銘宗則向中國呼籲，沒有政治意涵的活動應該讓我們參加，但我們執政黨也要有正面回應，兩岸關係才能朝正面關係邁進。