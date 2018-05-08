再打救國團！陳金德「變更」礁溪龍潭游泳池土地為宜蘭縣有

宜蘭縣代理縣長陳金德今日再度對救國團出手，要「收回」礁溪龍潭游泳池的土地及建物所有權。（記者林敬倫攝）

2018-05-08 10:44

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德再對救國團出手!擬撤銷礁溪鄉「龍潭游泳池」土地所有權登記，從現有的社團法人中國青年救國團「回歸」縣有，還要追討救國團「佔有」期間的「不當利得」。

陳金德3月才在縣務會議裡，表達名字被救國團拿去頒發獎狀，他「深以為恥」，要求宜縣未來有類似表揚活動，理應由縣府主辦，不需透過中國青年救國團，教育處以後不能再配合救國團辦理任何活動，相關補助款也要不予同意。

當時陳金德也表示，將清查其不動產取得移轉是否合法，以及所開辦的補習業務是否涉嫌逃漏稅，時隔1個多月，陳金德再度對救國團出手，指礁溪龍潭游泳池土地被錯誤變更為救國團所有，游泳池本身也是由縣府、礁溪鄉公所及四季游泳會捐款興建。

今陳金德在縣務會議裁示，要求地政處責成宜蘭地政事務所，撤銷礁溪鄉「龍潭游泳池」現為社團法人中國青年救國團所有的土地登記，回歸「宜蘭縣」的登記狀態。

陳金德也要求財政處，依據縣有財產管理自治條例，把游泳池的管理機關指定為體育場，法制單位也要研議追討救國團的不當利得，他指出，龍潭游泳池54年購買時，土地登記是縣有，應是國有財產，民國93年縣府因資訊不足，才會有錯誤會議結論，把土地登記為救國團所有。

陳金德表示，救國團已為民間組織，依法不得繼承政府的公有財產，縣府發現錯誤後，才會要求地政事務所，將土地所有權「回歸」原本應該要有的登記狀態，未來將進一步了解，救國團佔有這筆土期間，收了多少租金，或將游泳池委外管理，是否有收取其它費用，將收回這些不當得利。