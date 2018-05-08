藍委拒投促轉會人事案 推倒圈票處抗議

立法院院會8日行使「促進轉型正義委員會委員名單」同意權投票，國民黨立委舉標語抗議後退席。（記者廖振輝攝）

2018-05-08 09:32

〔記者林良昇／台北報導〕立法院院會今進行「促進轉型正義委員會」正副主委與委員等九位被提名人的同意權行使，國民黨團突襲提案，要求將同意權案交付黨團協商，立法院長蘇嘉全以沒有將行使同意權案交付黨團協商的前例，所以不予處理，國民黨立委則佔領主席台呼口號，並推倒圈票處，隨後即退席拒投表達抗議。

立院院會今處理促轉會委員行使同意權案，國民黨團提案交付黨團協商，蘇嘉全裁示，院會沒有將同意權案交黨團協商的前例，所以不予處理，國民黨團書記長李彥秀隨即衝上台前抗議，稱民進黨立委管碧玲在公平會委員行使同意權案時有前例，藍委則齊聚佔領發言台，國民黨團總召林德福、立委賴士葆隨即拍桌抗議。

國民黨立委佔領發言台，高呼「多數暴力」、「民進黨濫權」、「院會不中立」、「國會已死」 、「蘇嘉全下台」、「假促轉真鬥爭、假正義真抄家」等口號，並和民進黨立委隔空嗆聲。

蘇嘉全則對「國民黨提案不予處理」進行表決，在民進黨立委人數優勢下通過，國民黨立委則持續高呼口號，國民黨立委林為洲、黃昭順等人則推倒圈票處，並全體退席拒投，表達抗議﹔但院會隨後仍順利進行投票。

國民黨團發出新聞稿表示，「促轉會」與「黨產會」都是民進黨政府用來整肅異己的政治鬥爭工具，扮演清算國民黨的雙翼，提名委員更充滿政治酬庸與政治打手的鮮明色彩，黨團因此決議採取一致行動，全體藍委以拒絕進場投票方式表達抗議立場，拒絕背書。

李彥秀批評，民進黨完全執政兩年來，鬥爭優先民生放一邊，積極展開對國民黨的「抄家」行動，兩年間以國會多數暴力、超高效率先後立法成立「黨產會」與「促轉會」，不但酬庸權位，豢養親信充當政治打手，每年更得耗費上億納稅人血汗錢，供養這兩個被形容為「東、西廠」的政治鬥爭機關，一逞政黨私慾。