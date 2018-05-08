「拔管」公文沒明確「駁回」 律師：教育部玩文字遊戲

2018-05-08 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕管案不斷延燒，台大昨（7）日收到教育部5月4日發出的「拔管」公文，公文內容未明確使用「准」或「駁」字眼。對此，律師葉慶元表示，教育部公文未寫明「聘任」或「駁回」是在玩文字遊戲，想用此方法規避當事人提起行政訴訟，教育部在心虛。

據《聯合報》報導，律師葉慶元表示，教育部不管聘或不聘都是行政處分，教育部不敢直接拒絕管中閔，因此公文中沒用「不核准」字眼，這是為了避免當事人提起行政訴訟，且沒有給管中閔公文副本。葉慶元認為，教育部公文要求台大遴委會重新遴選即是「不准」，台大還是可以提起訴願。

4月27日教育部決定「拔管」，取消管中閔的台大校長當選人資格，台大昨（7）日收到相關公文，公文指出，聘任國立大學校長是教育部的權限，管案違反正當行政程序，應立刻重啟遴選，對此台大抗議並將於5月12日召開臨時校務會議討論。

葉慶元表示，台大校長5月批准管中閔兼任台灣大哥大獨董即生效，當然要開始行使獨董職權；產學合作協議書是指台灣大哥大回饋給台大的金額，跟管中閔能否任職獨董是不同事情，若照金管會和教育部的說法，當選獨董後得等簽完產學合作協議書才能行使職權，這樣完全不符金融實務和一般公司實務，會造成公司治理癱瘓。