被批自肥公帑買菜送自家人 吳音寧：一個很好的作法

台北農產運銷公司總經理吳音寧。（資料照）

2018-05-08 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕二月休市風波餘波盪漾，北農總經理吳音寧被議員批「自肥」，拿公帑買菜送社福團體，但其中大部分都送到她表哥主政的鄉裡，再度引發風波，吳音寧深夜po文解釋，指當時要把殘貨送出，以免浪費，但能作業時間只有2個多小時，且北市社福團體也載不完，於是，請彰化貨車司機義務將這些新鮮蔬菜送到家鄉社福團體，還強調，「很好的作法」，希望制度化。

吳音寧表示，2月27日拍賣之後，工作人員打算依例報廢殘貨，「我做了一個決定，用總經理室的業務推廣費，花費一萬九千塊，買下這些蔬菜，並且請團隊緊急聯絡相關的社福團體，同時透過市場處及農糧署發佈消息，請他們來第一果菜市場載菜」，這樣蔬菜就可以不必當做垃圾處理。

不過，「待載蔬菜處理的時間只有短短兩個多鐘頭。現場估算，以台北的社福團體，緊急動員取菜的速度，根本載不完這些蔬菜。」，所以「想起家鄉的大庄老人公益食堂以及水尾社區發展協會，志工團隊為了讓農村老人家可以聚在一起吃飯，經營得十分辛苦。我想，若可以把這些菜送給老人家們吃，會是一個很好的作法。」，所以，彰化貨車司機義務「將新鮮的蔬菜送到老人食堂的手上」。

吳音寧還希望，「不留殘貨」制度可以建立，已提出相關辦法草案送審。