猜對方意圖很危險 蔡英文：兩岸應像兩韓對等坐下來談

總統蔡英文在今晚播出的電視專訪指出，希望在對等、相互尊重、不設政治前提的情況，與對岸坐下來談，如果不接觸，甚至在遙遠的角落去猜對方的意圖，是很危險的。圖為蔡英文5日在苗栗海岸眺望離岸風力發電機組。（資料照，記者彭健禮攝）

2018-05-07 22:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣今年出席世界衛生大會（WHA）希望渺茫，總統蔡英文在今晚播出的電視專訪指出，「或許我們一時進不了世衛，但國際間的支持是愈來愈強，台灣不需要有挫敗感，也不要有失敗主義，我們要做的就是持續不斷的努力」，讓這些機構不得不考慮，再強的政治壓力，都必須接受台灣。

被問到兩岸關係有無可能朝向兩韓領導人握手見面朝向和解之路？蔡英文說，對於兩岸關係，她從2016年就任以來政策很明確，維持兩岸關係的穩定，是最優先的，政府採取的就是一個穩定而且不挑釁，也希望有一個好的溝通的兩岸政策。

她並說，看兩韓的情況，他們兩位領導人見面的時候，一位稱對方是總統先生，另外一個稱對方是委員長，換句話說，是相互尊重對方，對等的見面，任何問題處理第一點相互尊重，才有進一步空間，兩韓是相互尊重，對等，產生和平的可能性。

蔡英文強調：「我們希望在對等，相互尊重，不設政治前提的情況，坐下來談，這是和平開始，如果不接觸，甚至在遙遠的角落去猜對方的意圖，是很危險的，近來在這地區發展的事件或事情，中國大陸方面所做的解讀不盡然是正面的，很多的時候都是負面的解讀，這對雙方的關係來講並不好，產生了誤解或者誤判，對雙方關係的穩定確實是一個很大的挑戰。」

針對與多明尼加斷交我方的掌握情況，蔡總統說：「這個國家原就是在我們的『紅色警戒區』裡面，在正式通知我們好幾個小時之前，政府大概都掌握了，國安團隊並已經進駐了」。

對於今年出席世界衛生大會希望渺茫，總統說，今年友邦的發言力道變得比以前更強，因為我們採取的價值是跟國際社會的價值是相通的，或許一時進不了世界衛生大會，但「國際間的支持是愈來愈強，就是告訴我們繼續努力」，到了有一天這些機構不得不考慮，再強的政治壓力，都必須接受台灣，所以，「這不是因為一時不能進去或不能參加，我們就不做了」，應該要持續做及累積，讓國際社會能夠認知到，台灣是重要的，台灣是有心貢獻的，台灣是令人值得讚佩的，那台灣應該是國際組織裡面的一員，「我們不需要有那種挫敗感，也不要有失敗主義，持續不斷的努力，國際社會感激我們，也知道我們的重要性，這就是台灣存在的價值」。