涉共諜案被告複訊 王炳忠：和平統一何罪之有？

2018-05-07 21:24

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦中國學生周泓旭涉嫌來台發展共諜組織案，今以被告身分約談新黨青年軍王炳忠；晚間近9時許，王由調查官移送北檢複訊，強調「訴求和平統一何罪之有？」現由檢察官偵訊中；由於相關涉案人上週訊後，均已被檢方依違反國家安全法諭令限制住居、出境、出海，研判檢方對王「比照辦理」的機率相當高。

王炳忠表示，最近可以看到台獨政治工作者，對所有反台獨的，包括管中閔、馬前總統追殺的手段，而他和新黨的同志們，還是公開的主張統一的政治工作者，因此他相信，執政的「台獨工作者」迫害他們這些「主張統一的政治工作者」，並不令人意外。

王炳忠指出，很多媒體可能會問會不會覺得冤枉、被迫害，他想留下三句話讓大家思考，第一，他們追隨新黨，和平統一保障台灣的理念，為台灣人民謀出路，和平發展走向統一，何罪之有？他們做為中華民國國民，基於中華民國憲法追求統一，請問何罪之有？他們作為中華兒女，不願跟隨當前的台獨工作者數典忘祖，而願意做一個堂堂正整的中國人，何罪之有？

至於被問到會不會擔心被檢方起訴，王炳忠說，如果今天台灣社會還是依法行政，依法進行調查，那麼他一點也不擔心，但如果是以政治考量為實，而透過司法手段掩護，那也只能留給社會大眾評斷，今天他一個主張政治統一的工作者，全家遭受的命運，過去大家說株連九族，今天不只他的父母、親朋、朋友都被牽連，「我想說株連十族也不為過」。