消債條例修法放寬債務總額定義 盼提高更生比例

2018-05-07 23:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣困於債務的「卡債族」近百萬人，立法院司法及法制委員會今天初審通過「消費者債務清理條例部分條文修正草案（消債條例）」，放寬更生受理門檻的債務總額定義為「本金加利息」；立委表示，盼相關修法提高更生比例。

消債條例於2008年4月上路，但更生通過比例不及日本一半，清算免責比例不到日本的三分之一。立法院司法及法制委員會今天審查消債條例部分條文修正草案，民進黨立委蔡易餘、吳玉琴與張廖萬堅等人提出多項提案，盼從簡便程序、降低門檻、財產清算價值定義與不免責裁定等部分進行調整，使更生與清算免責比例提高。

根據消債條例現行條文42條，債務人得聲請更生的條件是，在法院裁定清算或宣告破產前，無擔保或無優先權債務總額未超過1200萬元新台幣者，能夠聲請更生；若超過就必須走上清算程序。蔡易餘說，過去債務總額僅計算「本金」，此次修法將定義放寬為「本金加利息」，讓更生規定下降。

吳玉琴也說明，因為利息滾利息容易累積債務，長期下來便超過總額；又或是實務上有金融從業人員因「卡債」走上清算程序，就不能繼續擔任金融從業人員。吳玉琴原先希望取消總額門檻或是往上調，最後協商通過的提案則是調整成「本金加利息」，排除滯納金、違約金等，相信能讓比較多人進入更生程序。

另外，現行134條中，若隱匿、毀損應屬清算財團的財產，或為其他不利於債權人的處分，法院應為不免責之裁定。初審也通過134條修正，調整文字為「故意隱匿、毀損以及這些行為導致債權人受有損害」，法院才應為不免責之裁定。蔡易餘說，過去常有債務人「比較散」，不小心沒有完整申報財產，造成更生被駁回，因此藉由修法，希望提高更生的機會。

不過，司法院與立委間尚有部分條文意見分歧，包括64條中更生方案盡力清償期間的收入總額定義，與98條關於債務人財產清算價值，應採用加計總合或者擇優計算等。相關相異意見，在提報院會討論前，仍須交由朝野黨團協商。

另，吳玉琴也提醒有債務問題的民眾，有相關問題時，可及早詢問法律扶助基金會，法扶能夠協助申請法院調解、更生或清算等，解決債務重擔。