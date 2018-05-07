當年縣長連任卻在汐止輸 蘇貞昌：盼這次投他一票

民進黨新北市長參選人蘇貞昌與汐止里長座談，希望如果治水有功讓汐止不淹水，希望選民用選票支持。（記者俞肇福攝）

2018-05-07 19:22

〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午到汐止與基層里長座談，有近20位里長出席，其中多數是國民黨籍里長；蘇貞昌說，當年他當台北縣長汐止10天淹水3次，基隆河治水工作從完全沒有做，到徹底解決，現在汐止能夠不淹水，都要感謝參與治水的人，最重要就是感謝前水利署長陳伸賢。

蘇貞昌說，過去汐止淹水時，汐止房屋一坪不到4萬元，現在40、50萬，他開玩笑說「改天分財產記得可以寫一份」有他的名字。蘇貞昌笑說：「我相信沒有一個要啦，不用，我沒有要討這筆財產，我只說投票的時候，投蘇貞昌一下，這樣可以嗎？」

「各位，汐止輸是應該，因為選第二任都還在淹水！」蘇貞昌說，他連任台北縣長選舉時，整個台北縣除了永和、中和、新店輸以外，就是汐止輸，「剩下的全都贏喔」，這個淹水的徹底解決是在第二任。

蘇貞昌說，當年他當縣長，每位里長每月5萬元，當時縣府一年才700億預算，現在一年1700億也是5萬，他問在座的里長「反而現在比較難動，對不對？」

蘇貞昌說，他就是要來為大家出一口氣，當年他當縣長很相信里長，因為地方的事情，要割草、要撕小廣告、要噴藥、要做垃圾處理等等，只要有里長簽名就相信，綁手綁腳反而不好；蘇貞昌說，他很希望若有機會當市長，想恢復當時大家很有力做事情，這樣好不好。