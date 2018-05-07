世界醫師會致函WHO 促WHA納入台灣參與

衛福部長陳時中去年與世界醫師會（WMA）三巨頭；主席Ketan Desai博士、理事會主席Ardis D. Hoven博士與秘書長Otmar Kloiber等人共同舉行早餐會。（台灣醫師會提供）

2018-05-07 19:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）報名時間在日內瓦當地今天截止，但我國仍未接獲邀請函。世界醫師會（WMA）今天以「醫師領袖敦促WHO納入台灣參與WHA」為題，發布新聞稿，挺台灣參與世界衛生大會。

WMA近年來對我國參與WHO案十分支持，歷任會長均曾來台訪問，對台灣各項發展和成就印象深刻；去年我未獲邀參與WHA，WMA會長、理事會主席與秘書長也特地在瑞士日內瓦與我衛福部長陳時中會面，表達支持；對於中國要求WMA更改台灣醫師會名稱，WMA也抗壓拒絕，使台灣醫師會維持原名。

WMA今天更發布新聞稿，正式表達挺台參與WHA立場。新聞稿中指出，WMA代表遍佈世界的114個國家級醫師團體，已經聯合致函給WHO幹事長譚德塞，表示「將台灣排除在WHA外」，是不能接受的。

WMA會長橫倉義武（Yoshitake Yokokura）與理事會主席Ardis D. Hoven在致函信中寫到，台灣作為觀察員參與大會數年之後，去年卻被阻隔在大會之外，世界醫師會對此相當關注，同時相當重視台灣代表參與各種WHO轄下活動時所受到的限制。在這些限制的背後，「完全是政治因素使然」，但作為醫師，「我們拒絕讓全球健康成為政治操作的手段」。

新聞稿強調，在疾病蔓延無國界的今天，使區域網絡中出現一塊空白，是不可取的。而就在「普遍健康覆蓋（Universal Health Coverage）」的概念之下，為全民促進健康，UHC應該被「真正落實」，「兩千三百萬人被WHO拒絕」是不能被接受的。WMA「恭敬地要求」WHO，恢復台灣有意義地參與WHA以及WHO技術性會議。