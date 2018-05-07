軍人退役待遇變差？ 綠委：元兇是黃復興黨部主委

2018-05-07 17:26

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院版軍人年金改革草案將退役軍人起支俸率從40%大幅增至55%。民進黨立委指出，這是當年前國防部長孫震、副部長金恩慶所主導的，害軍人退休待遇變差的劊子手，現在居然還好意思說政院版草案不好。

立法院外交及國防委員會今開始審查行政院版軍人年金改革草案。國民黨立委呂玉玲批評，她主辦的3場公聽會，民進黨立委都沒來，等於都沒聽進外界的意見。她也質疑，原本規劃改革首年歸還18%優存本金，現在卻要在第11年才歸還。

民進黨立委何欣純反駁，要是公聽會的意見都要接受，當時有人說沒服過兵役不能審查軍改，那國民黨只剩江啟臣了。她指出，18%優存之所以有優存利息，就是因為有本金，若是要首年領回本金也好，那就是立即取消18%優存。

國防部長嚴德發表示，沒有本金就沒有利息，政院版草案是分10年調降，比較緩和。

民進黨立委蔡適應也虧，每場公聽會在下午2、3點就結束，還以為會開到5點半結束。他指出政院版草案把起支俸率從40%大幅增至55%，究竟現職人員俸率這麼低的劊子手是誰？就是當年的前國防部長孫震、副部長金恩慶。

他質疑，現在是國民黨黃復興黨部主委的金恩慶，就是讓軍人退休待遇變差的劊子手，現在居然還好意思說政院版草案不好？