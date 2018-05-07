拔樁？現身蘇貞昌造勢談治水 陳伸賢：侯友宜邀也會去

民進黨新北市長參選人蘇貞昌邀請前新北市副市長陳伸賢到汐止，與里長一起談汐止治水經驗；里長與汐止區民進黨議員對老縣長蘇貞昌（左）、前水利署長陳伸賢（右）治水紛紛肯定，兩人則以鼓掌感謝大家的支持。（記者俞肇福攝）

2018-05-07 16:47

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市長選舉大震撼！

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午在汐止與里長座談，座談會上出現神秘嘉賓－前新北市副市長陳伸賢出現會場，受到現場汐止鄉親熱情相迎；蘇貞昌說，汐止今天能夠不淹水，全都是當時的水利署長陳伸賢任內辛苦的功勞。

面對蘇貞昌陣營招手，是否被視為藍營被拔樁，陳伸賢說，他與蘇前院長有共同治水的經驗，這次來純粹談汐止的治水防洪經驗，不談選舉的事；陳伸賢說，他是國民黨失聯黨員，如果侯友宜陣營找他談治水，他也會參加。他請外界不要給他貼上任何標籤，他純粹是從治水的角度與經驗分享，出席汐止里長基層座談會。

2003年7月到2009年，陳伸賢擔任經濟部水利署署長，水利署長任內汐止先後面臨象神等4次颱風重創，陳伸賢因治水有功，2009年被借將到新北市府擔任秘書長，2014年3月接任新北市副市長，2016年8月退休；陳伸賢現身蘇貞昌汐止里長座談會，為民進黨新北市長選情打了一劑強心針。

蘇貞昌表示，過去他擔任台北縣長，他擔任縣長6年來，汐止遭受象神等颱風襲擊，造成汐止地區淹水，房價直直落，房子一坪才4萬元，現在房子一坪40、50萬元；蘇貞昌說，他身為縣長，要跟大家說，這一切都要感謝前署長陳伸賢不眠不休的治水。