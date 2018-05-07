陳子敬為警消提5建議 藍議員問黃偉哲政策在哪

2018-05-07 17:05

〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍台南市長參選人、前南市警局長陳子敬今天下午與多位國民黨議員召開記者會，為警察、消防人員執勤安全發聲，提出5點建議。國民黨議員蔡淑惠質疑民進黨市長參選人黃偉哲的警消政策皮白書在哪裡？

黃偉哲發言人郭國文表示，這次是因別事件所引發，黃偉哲目前按照既有的節奏在研擬中，雖尚未有具體結果，但政策應該就整體制度面來思考，而非單一事件。

陳子敬今天下午與國民黨市議員曾培雅、蔡淑惠、林美燕及李坤煌等人召開記者會，他們表示，面對警察和消防人員因公殉職，全國同胞同感哀慟，讓警察弟兄安全下班，讓警眷不再惶惶不安，給警察弟兄一條安全回家的路，政府責無旁貸。

陳子敬也提出他的警、消政策。他表示，他來自警界，擔任過16年警長，期間歷任台南縣、台南市警察局長和國道公路警察局長，深知警察和打火兄弟們的勤務實況，因此沈痛呼籲相關單位應先從執勤安全實務層面改善，以確保不再發生類似的憾事。

他建議，1、缺額應儘速補齊。2、要加強教育訓練。3、勤務要合理分配，不得過勞。4、裝備應及時汰舊換新。5、福利津貼應予合理給付。

他表示，警察和消防人員以有限的人力面對日趨複雜化的治安狀況及頻繁激增的交通流量，市民扮演後盾的角色非常重要，警消須有「視民如親」的執勤精神，民眾也應有「視警如親」的認知，彼此在親人的關係中互相關懷合作，並充分守法，從根本保障警消安全，那麼這8位警察和消防菁英就不至於白白犧牲了。