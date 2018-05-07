國民黨主張18％不改 國防部、退輔會都不認同

2018-05-07 16:18

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院外交及國防委員會今開始審查行政院版軍人年金改革草案，國民黨團也提出60+2、18%優存完全不改的版本。不過國防部與退輔會軍表示，維持行政院版草案。

為確保能順利審查，民進黨團下午1時半就甲級動員，以優勢人力坐滿會議室。國民黨團書記長李彥秀批評，這是綠色恐怖嗎？為何時間一到用湧進滿滿的民進黨立委，難道立法院已成立法局，軍人年改7月1日非上路不可，這一切的程序都是過場，最後就靠多數暴力來通過。

政院版軍人年改草案，將軍人服役20年起支俸率訂為50%、年增2%，軍官俸率上限90%、士官95%，最低保障金額3萬8990元。只要已退人員的月領總額低於最低保障金額或新制月退俸者，一毛不砍。

國民黨版草案同樣採取3萬8990元的最低保障金額、90%與95%的俸率上限，但起支俸率訂為60%、年增2%，且只改現役人員，18%優存完全不動。

李彥秀質疑，若在6月20日才完成三讀，來得及在7月1日上路嗎？國防部長嚴德發答覆，14項子法的修正都由國防部負責，會同步在做，做好準備。

民進黨立委呂孫綾指出，外界一再質疑退輔會沒溝通。退輔會主委邱國正表示，是否有溝通見仁見智，很遺憾被說沒溝通，只好持續努力。他表示，前任主委李翔宙已舉辦多次公聽會、意見調查，他到任後的溝通更是不計其數、不分地點，只要聽到袍澤有意見，就以其為例來做懶人包。

民進黨立委羅致政表示，國民黨草案一樣有俸率上限、地板也一樣，但稿不清楚「60+2」怎麼來的，還直接刪除施行日期，這只是在安撫反彈者而已。

邱國正表示，支持政院版草案。他表示，18%的社會觀感不佳，也是基金在2020年用罄的主因。嚴德發也支持政院版草案，認為這是不錯的版本。