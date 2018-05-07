5、6日闖蘇花改遊覽車 立委陳歐珀籲撤銷罰單

蘇花改今天上午開放大客車行駛。（記者江志雄攝）

2018-05-07 15:57

［記者江志雄／宜蘭報導］蘇花改蘇澳到東澳段原本傳出本月5日開放大客車上路，當天有14輛遊覽車誤闖，6日有6輛，2天合計20件，立委陳歐珀今天發表聲明說，因公路總局未加以宣導造成誤解，建議撤銷罰單；宜蘭監理站及警方回應，此事不構成撤單理由。

蘇花改蘇澳到東澳段2月5日通車，限定3.5噸以下小型車行駛，交通部當時承諾3到6個月後開放大客車通行，陳歐珀4月13日在他的臉書粉絲專頁貼文，「我在3月29日向交通部提出書面質詢，要求交通部開放大客車通行蘇花改，因應民眾的交通需求，已獲得交通主管單位善意回應，訂出5月5日通車的目標」。

5日是蘇花改通車滿3個月，仍禁行大客車，卻有14輛遊覽車違規闖入，6日則有6件，兩天違規件數比3、4月相加的15件還多，違規車輛被依違反道路交通管理處罰條例，處以900元罰款。

交通部核定蘇花改今天上午7點半開放大客車通行，陳歐珀聲明指出，蘇花改5、6日有（大客車）誤闖蘇花改情形，肇因於公路總局未適度宣導，民眾對於開放時間有所誤會，不是刻意誤觸法令，應撤銷這兩天開出的罰單，不要讓老百姓成為冤大頭。

警方說，交通部公告蘇花改今天開放大客車行駛，5、6日擅自上路者，執法人員依法開單告發；宜蘭監理站說，大客車提前開進蘇花改已屬違規行為，沒有理由撤單；公路總局回應，並未公布通車時間是5月5日，一切以交通部公告時間為準。