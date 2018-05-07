被動手較好領獎金？被控「自掐」潘儒鋒這麼說...

反管的台大學生潘儒鋒（左）日前被指自導自演，掐自己脖子倒下，引發網友議論。（資料照）

2018-05-07 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市港湖區議員參選人游淑慧昨貼照發文，質疑台大「自掐哥」潘儒鋒曾表示需找人幫忙錄影，「被動手我才比較好領年中獎金」，要求潘交代清楚。對此，潘男今凌晨於臉書回應，承認「思慮不周」。

因「台大自主聯盟」認為教育部以政治力「干預大學自治」，日前在台大傅鐘舉行「新五四運動」，現場另出現反管學生唱反調，其中，潘儒鋒在拉扯衝突中倒地，倒地前被拍攝到疑似掐住自己的頸部，被部分網友酸「戲精」。然而，潘男解釋，當時被人從後方拉扯衣領、無法呼吸，很不舒服，才會伸手想解開衣扣，因拍攝角度被人指稱是「自掐」，又因為從背後拉扯他的人突然鬆手，才會重心不穩倒地，但是外界光從畫面看批評他「自導自演」，讓他覺得冤枉。

原本以為事件就此落幕，游淑慧昨在臉書粉專「游淑慧 港湖慧更好」貼出一張截圖，其中可見潘儒鋒留言，「我需要幾個人來幫我錄影，如果我被動手，我才比較好領年中獎金」、「多帶幾隻手機去拍，最好拿隻自拍棒高角度拍」。游淑慧質疑，「是誰會給你獎金？又是誰派你來的？」要求潘男說清楚講明白。

臉書紀錄顯示，今天凌晨2時08分，潘儒鋒在聲明中指出，對於事前發表的錄影、領獎金等論述，「純屬戲言」，強調自己的意思是，「陳抗應錄影保障自身權益以防萬一，若有不測則可作為證據提出訴訟求償」，並對「思慮不周」之處，「在此致歉」。