民進黨北市佈局 姚文智、呂秀蓮都自認「最強人選」

民進黨台北市長是否禮讓柯文哲或自提人選，選對會召集人陳明文7日徵詢表態參選的立委姚文智意見。（記者簡容豐攝）

2018-05-07 15:02

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨佈局台北市長選戰，今分別約詢黨內有意參選者。選對會共同召集人陳明文今表示，若黨自提人選，就會是最強人選。對此，前副總統呂秀蓮與立委姚文智在與選對會會面後，都自信自稱是「最強人選」。

選對會共同召集人陳明文、林錫耀，民進黨秘書長洪耀福、身兼選對會成員的民進黨台北市黨部主委黃承國今分別約詢黨內有意參選者，上午先拜會呂秀蓮，下午再接續會面立委姚文智，及宣稱退黨的前台南縣長蘇煥智。

姚文智會後受訪表示，他充分表達對競選台北市長做好充足準備，也談首都政策和願景，希望選對會願意考量黨提自己人選，對首都市民負責，也希望選舉多談政策。

姚文智說，目前還在徵詢中，選對會也有告知相關程序。他向選對會表達，2018年已經與2014年不同，2014年是在野整合，2018年以是全面執政政黨，應有人出來代表民進黨對首都政策。

「我一直認為我是最強的人選」，姚文智說，台北市20多年來，從沒真正有魄力、對都市有選見，能提出解決方法的市長，相信只要民進黨提名他，他用一段時間將對城市看法與市民溝通，他一定是最強人選，有信心取得勝利。