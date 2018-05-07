愛台灣揚名國際 蘇嘉全邀蘇祈麟國慶SOLO！

海軍儀隊上兵蘇祈麟在「世界儀隊錦標賽」中，奪得世界第四，並獲頒特別獎。（三角鐵影像工作室提供）

2018-05-07 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕海軍儀隊上兵蘇祈麟在「世界儀隊錦標賽」中，以2070分奪得世界第四，並獲頒特別獎，引發國人關注。立法院長、國慶籌備會委員主委蘇嘉全今表示，將邀請蘇祈麟在今年國慶儀隊表演中獨秀一段！

臉書粉專「蘇嘉全Su Jia-chyuan」今貼文表示，恭喜蘇祈麟代表國軍出征美國，並拿下「Constantine H. Wilson獎」，此項特別獎是以致力於訓練、指導儀隊操槍展演的「New Guard America」創辦人所命名，因此對「訓練精實」、「高超槍法」聞名國際的三軍儀隊來說，絕對是莫大肯定。

蘇嘉全指出，蘇祈麟完成壓軸矇眼操槍絕技後，忘情高喊愛台灣，震撼了各國參賽選手、評審，也帶給台灣民眾無限感動。

蘇嘉全提到，蘇祈麟加入海軍儀隊逾5年，接連在104、105年出席國慶大典儀隊表演，「今年國慶我們誠摯邀請這位愛台灣的海軍上兵再度前來，希望他能夠在儀隊表演中獨秀一段」，相信屆時將替演出「增色不少」，同時可以讓全體國人感受一下「『I love Taiwan』的威力」。

立法院長、國慶籌備會委員主委蘇嘉全表示，將邀請蘇祈麟在今年國慶儀隊表演中獨秀一段。（資料照）

蘇祈麟精湛操演技術令人印象深刻。（三角鐵影像工作室提供）

蘇祈麟完成許多高難度的側、拋接動作，神乎其技的演出，全場歡聲雷動。（三角鐵影像工作室提供）