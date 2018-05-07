藍批台中房屋稅狂漲 市府：調幅與稅基六都最低

2018-05-07 13:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市不動產評價委員會決議調整房屋稅，國民黨議員今天批評，市府刻意避開今年選舉年，明年房屋稅狂漲60%，要求逐年緩漲；稅務局回應，無關選舉，今年7月以後取得使用執照的新建築才適用，既有建物並無影響，調幅與課稅基礎均六都最低。

國民黨議員陳政顯、蘇柏興、張廖乃綸和張瀞分在市議會召開記者會表示，台中市房屋稅已30年沒漲，但林市府團隊卻因每年總預算不斷增高，舉債已到天花板，把腦筋動到人民身上，去年先狂漲地價稅，明年則大調房屋稅。

在場11位國民黨議員並輪番指出，市府還刻意避開選舉年，房屋稅明年起大漲60%，新稅率從今年7月開始，凡取得使用執照或新建、改建、增建的房子都適用，預估市府每年增加1億多元稅收，卻讓市民老房不敢改建、年輕人不敢買新房。

議員們又說，都市更新、新投資的百貨商場、飯店、工廠投資成本恐怕都要增加，讓人望之卻步，房價飆高、萬物漲；而基本薪資慢慢調，房屋稅卻一次大漲，太不合理，應該逐年緩漲，直斥市府團隊選後大搶錢。

稅務局表示，中市房屋標準單價已嚴重偏離合理造價，不動產評價委員會決議合理調整，7月以後取得使用執照的新建築明年才適用新課稅基礎，既有建物並無影響，台中調整房屋標準單價60%，調幅與調整後的課稅基礎均是六都最低。

稅務局說明，房屋稅依規定房屋標準價格每3年應重行評定一次，103年起台北調幅160%、新北100%、高雄81%、台南66.67%、桃園60%，台中在六都中最晚調整，正在開徵的107年度房屋稅適用舊的課稅基礎，甚至可能因折舊而降低，一切全無選舉考量。