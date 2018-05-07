神邏輯！退俸38990元比22K窮？ 網諷：全民適用

于北辰拿出軍人收支曲線圖說明，退俸退俸38990元比22K年輕人還不如。（圖擷自國會調查兵團《臉書》）

2018-05-07 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕立法院外交及國防委員會今召開第4次軍年改公聽會，其中前陸軍上將旅長于北辰提出數據圖表說明，退伍軍人有家庭、房貸、父母要養，若國家將退俸降至38990元，對退伍軍人來說，其實比22K的年輕人還不如，而這番言論在網路上瞬間引起討論，網友笑稱「這個厲害了！應號召全民一起上街頭才對。」

于北辰拿出一張軍人收支曲線圖說明，一個軍人25歲畢業時，領取的錢雖然不高，但他只有一個人，無須負責家庭房貸等，所以他是完全足夠的，但等到35歲結婚後，雖然待遇增高，但一個人要養整個家庭，到了45-75歲退休後，收入開始往下降，孩子卻準備上大學，父母準備請看護，房貸也達到高峰期，支出不斷上升。而大部分軍人會選擇二度就業，補足他退休金不足部分，達到收支剛好平衡。

他指出，在這次改革後，無論是取消18%或是取消退俸任何一點錢，對他而言就是造成生計的損失，這就是為什麼38990小於22K的原因。

網友聽了這段發言紛紛留言表示，「豬隊友嗎」、「勞工都租房好嗎？還娶老婆。生小孩」、「這個厲害了！全民適用耶！謝謝退伍軍人這麼精闢的分析啊！！英雄們不要小氣嘛，應該分享給所有人，然候用這個號召全民一起上街頭才對啊！」也有人認為，22K是年輕人有出門上班賺的錢，退俸38990元是壯年躺在家中就會從天上掉下來，這算是哪門子的類比。