中投、欣裕台成立資金哪裡來 國民黨說是「它」給的

2018-05-07 13:19

〔記者溫于德／台北報導〕黨產會前年認定，中央投資（簡稱中投）與欣裕台為國民黨附隨組織，依黨產條例凍結兩公司資產，引發國民黨不滿，向台北高等行政法院提起行政訴訟。全案今天上午再開庭，黨產會表示，國民黨黨費每年入不敷出，是用國家預算補助國民黨債券，以投資、經營兩家公司，屬不當黨產；但國民黨說，中投第一桶金來自於當時在中國的「齊魯公司」，非全數來自於國家補助，而目前也已派人赴中國青島搜集相關證據。

國民黨律師張少騰與文大中稍早同聲表示，國民黨在黨產會前年10月5日舉辦聽證會時已提到，中投公司資產取得第一桶金主要來自於國民黨在中國時期經營齊魯公司，顯然與黨產條例規定不同，而齊魯自使自終都存在，因此，不管中投或欣裕台，均不能被認定是附隨組織進而凍結資產。

國民黨律師也說，國民黨現已派人赴中國青島搜集過往資料，待整理後陳報；另就前年聽證會，國民黨也認為，該次聽證會程序太緊迫也不夠完備，不符合正當程序，屬有重大瑕疵。

但黨產會反駁，綜觀國民黨財產（指黨費），每年均入不敷出，而是透過國家預算方式補助國民黨債券後，投資、經營兩家公司，實已違反民主國家政黨公平競爭原則，反問「難道合理？」黨產會認為，國民黨無法將齊魯股票與國家債券做連結，中投與欣裕台才會被認定為不當場產，仍力主應收歸國有。

法官認為本案有必要待國民黨提供齊魯相關資料後再開，庭末未諭知下次開庭日。