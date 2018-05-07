民進黨北市長佈局 陳明文：若自提就是最強人選

民進黨選對會共同召集人陳明文。（資料照）

2018-05-07 12:06

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨布局台北市長選戰，選對會今分別徵詢黨內有意參選者意見，上午先與前副總統呂秀蓮會談一小時。選對會召集人陳明文會後受訪表示，選對會充分向呂表達立場與作法，呂也尊重民進黨中央決定；他也強調，若黨自提人選，就會是最強的，但目前仍在徵詢程序。呂秀蓮則自信表示「我就是最強的」。

選對會共同召集人陳明文、林錫耀，黨秘書長洪耀福、身兼選對會成員的民進黨台北市黨部主委黃承國今分別約詢黨內有意參選者，下午再接續會面立委姚文智，及宣稱退黨的前台南縣長蘇煥智。

對於未來是否再拜訪台北市長柯文哲？陳明文說，已經拜訪過，目前沒有這個行程。

媒體詢問若最強的人選是柯，是否會禮讓？陳則說，問題不合乎邏輯，民進黨支持者希望民進黨提出最強的人，當然是期待民進黨在這次台北市長選戰可以勝利。支持者一直希望提最強人選，「我們認為推出的人選就會是最強的」。

陳也強調，是否要與柯合作，還是自提名，還在徵詢過程，未有定案，選對會不只聽有意參選人的意見，還要詢問基層看法。選對會下週三就會做決議，送出裁定，交由主席，主席認可就會交由中執會決定。

針對與呂會面，陳明文說，他向呂報告黨中央開始啟動徵詢程序，希望了解呂對這次人選的看法，呂從國際角度，兩岸關係，對台北未來發展談很多，雙方談話融洽，也希望他呼籲媒體對她公平一點。

至於兼任民進黨主席的總統蔡英文上週四晚間召集選對會核心成員討論選情，傳蔡不滿柯發言，認為柯與民進黨不同心，陳明文表示，他沒聽過，基本上接受是選對會報告，沒發表她的看法。

對於如何判定「最強人選」？呂秀蓮會後受訪自信表示「當然是我最強」，年輕人不要小看她，民進黨打過六次選戰，都當選，包括兩次副總統、桃園縣長，不可能任務都是她達成。

呂秀蓮說，她向來是要選到底，是媒體瞧不起她，老是覺得她不選。至於未來是否可能以民調與柯文哲一較高下？呂表示，「民調現在就像斯斯有兩種」，一種是誠實民調，一種是不誠實民調，如果要做民調，一定要做誠實民調。