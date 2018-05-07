議員質疑吳音寧自肥 柯文哲：這世界怪怪的事很多

2018-05-07 11:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市果菜批發市場今年春節休市5日，緊接著初九「天公生」又連休3天，2月27日開市雖延長交易，仍有近3千噸到貨量無法消化拍賣。北農買下其中9.12公噸殘貨，轉送社福團體，但議員王欣儀發現，逾7成蔬菜送回總經理吳音寧家鄉的團體，質疑「慷全民之慨做個人人情」。

市長柯文哲今天到市議會進行專案報告，市議員王欣儀、徐弘庭皆批評，吳音寧不但用業務推廣費買下9000多公斤的蔬菜，還送回自己的家鄉，根本就是花公帑自肥。

徐弘庭指出，吳音寧過去接受質詢時，財報講不出來、管理講不出來，連兼任北農董事長的北市副市長陳景峻也說找不到適任的理由。徐弘庭要求柯文哲現場承諾提案撤換總經理，柯回說當時跟農委會協調，雙方有默契，董事長由北市派而農委會派總經理，現在就是派市場處緊盯北農。

徐弘庭聞言質疑，難道不覺得買這麼多菜送回自己表哥當鄉長的溪州鄉怪怪的嗎？難道不覺得剛好有回頭車怪怪的嗎？柯則回「這世界上怪怪的事情很多」。

王欣儀也再度批評，向北農索取贈送的團體明細，回覆資料不清不楚，也沒有送貨單、受贈人簽收領據，如果這樣單純的事都無法公開，吳音寧對公司的治理能力令人質疑。吳用業務推廣預算買下蔬菜，使用的預算科目並不符合。另外，多數送給和她有密切關係的團體，而非社會局轉介給社福團體，根本「公器私用」。