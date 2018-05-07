影射哭哭美女議員？ 周玉蔻批：眼淚秒停心機真重！

資深媒體人周玉蔻今在臉書透露，上節目時有來賓施展苦肉計，讓她覺得「心機真重」。（資料照）

2018-05-07 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕知名政論節目「鄭知道了」釋出的片段中，可見資深媒體人周玉蔻直問台北市議員高嘉瑜，是否有「關說」市政的問題，高女落淚駁斥。對此，周玉蔻今上午在臉書撰文批心機重，底下網友質疑她可能是在影射高女。

臉書記錄顯示，今天上午10時29分，周玉蔻語帶鋒利地，在貼文中表示，「上節目碰到同台來賓玩哭哭苦肉計，除了踢爆，還有其他選擇嗎」，並在末尾備註，「（眼淚秒停）心機真重啊！」

周玉蔻雖未特別指名道姓，不過，底下有網友質疑，周玉蔻發言的對象可能是美女議員高嘉瑜。

影片內容提到，周玉蔻指出，「一旦民進黨不禮讓柯文哲，高嘉瑜應該退出民進黨，加入柯家軍」，並指高已無法針對不禮讓柯的綠營，繼續擔任北市議員，除非她「負荊請罪、懺悔」，在未來這一段時間，能以綠營議員的身分，好好監督柯在市政上的不努力。

周玉蔻提到，「我也不想跟高議員撕破臉」，只想知道「你自己擔任市議員，你跟市政之間，有沒有關說的問題？」高嘉瑜回應，「完全沒有，我想我就事論事」，並控周玉蔻「其實不只在一個節目上，這樣影射我」，連媽媽都在關心，還眼眶泛淚哽咽地說，「周玉蔻她不只一次說，我們家在包工程或者是什麼」，話還沒講完，周玉蔻隨即駁斥高女的說法。

周玉蔻認為，「你不要玩這種遊戲，我只想知道你有沒有，你的台北市議員任內，跟台北市政府的政策有關的、你必須做選民服務的，然後選民服務被我們外界可能認為是關說的？」高嘉瑜聞訊立馬澄清，舉手發誓「我沒有」，並要周玉蔻拿出證據。