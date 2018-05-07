悼念敬鵬大火 市民活動中心動土不放鞭炮舞龍舞獅

桃園市長鄭文燦（前中）主持瑞發市民活動中心新建工程的動土典禮。（記者周敏鴻攝）

2018-05-07 11:13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市八德區瑞發市民活動中心新建工程上午舉辦動土典禮，由桃園市長鄭文燦主持並上香祈福，但沒放鞭炮、也沒舞龍舞獅表演，他說，敬鵬大火釀消防隊員殉職悲劇，這段期間市府舉辦的動土、完工儀式，將改為祈福、感恩儀式，取消放鞭炮或舞龍舞獅等較歡樂的表演。

鄭文燦上午主持「瑞發市民活動中心新建工程動土典禮」，他說，瑞發里舊的活動中心，因土地未登記有糾紛，無法原地重建，所以市府選定在瑞發公園內新建兩層樓高的建築，作為瑞發市民活動中心，預計明年1月間可完工。

總預算1900萬元的瑞發市民活動中心，總樓地板面積約200坪，一樓有多功能集會空間、廚房、辦公室、儲藏室等，二樓有多功能教室、兒童閱覽室等，讓瑞發里居民的生活機能更完善。

鄭文燦主持動土典禮，率地方人士上香祈福、執鏟動土，他說，敬鵬大火造成消防隊員殉職悲劇，這段時間市政府舉辦的動土、完工等儀式，都將會改為祈福與感恩儀式，取消營造歡樂氣氛的施放鞭炮或舞龍舞獅表演等。未來市府也會持續監督市內的廠商，積極提升工安品質，降低消防隊員救災救難的風險。