民進黨若自提北市長參選人 柯P坦言勝率會差一點

2018-05-07 11:19

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午赴議會針對深澳電廠進行專案報告，但議員們好奇民進黨是否禮讓問題，其中北市議員洪健益問民進黨如自提市長參選人對柯的勝率是高或低？柯回應，不曉得、應該會差一點，不然就回去當醫生啊！至於是否曾感謝民進黨3年前禮讓？柯則說，有啦、還是有，接著又說「下一題」不願多回應此事。

北市議員秦慧珠則詢問柯文哲和蔡英文有沒有祕密熱線、國安保密電話？柯否認此事，就連是否和蔡英文透過電話溝通，柯也否認。秦冷不防問柯兩人當面連絡過、討論過？柯語塞數秒，秦直說「不敢講話就表示有」，令柯一直乾笑。秦追問柯蔡坐下來討論不歡而散？柯說「沒有不歡而散」，接著又改口說其實沒有討論這個（禮讓問題）。

秦慧珠又詢問柯文哲日前與民進黨選對會核心人士見面，有沒有聊到支持與否？柯又岔開話題說，常常去聊天會聊到其他地方去；接著才鬆口「當然可以合作最好」。不過，談到是否後悔說拔管是「白癡決定？」柯回應不會、影音時代話無法收回。

此外，柯文哲也被秦慧珠問「今天感覺你有氣無力、講話低沉，表現跟過去神采飛揚不一樣？」柯則回應，腳在痛、肌腱發炎；還說「我心情每天一樣不好、從來沒有好過，唉人生是苦海，這時代沒辦法接受實話。」