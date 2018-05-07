不願對新五四運動表態？ 橘委怒嗆葉俊榮：不要學顧立雄

2018-05-07 10:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日審議「建築法部分條文修正草案」，親民黨立委陳怡潔質詢劈頭詢問內政部長葉俊榮，「台大人發起新五四運動，你支不支持大學自治？」引起葉不滿強調，「我尊重你的質詢」，不過今天是討論攸關民眾生命安全的建築法，只就建築安全回答。

陳怡潔指出，上週台大人發起新五四運動，你過去身為台大法學院的教授，「支不支持大學自治、守護自由的行動」，尤其教育部拔管引起很大反彈，教育部把政治黑手伸入校園，對於你的專業來說，這有沒有違法違憲？

葉俊榮備詢回應，我尊重你的質詢風格及質詢內容，今天只談攸關民眾生命安全的建築法。陳怡潔反批，「你好的要學，不要去學顧立雄主委說這不是你的主政範圍，」身為政務官你不表態，讓人覺得你有雙重標準，最後讓法律淪為替政治服務。

葉俊榮重申，今天是討論建築法。陳怡潔不滿怒嗆，你是政務官態度要有，不要像驚弓之鳥，一直強調這不是我主政範圍，所以你不能問唷，「這是什麼態度！」葉俊榮回說，「委員你的形容詞很多，我沒有驚弓也沒有之鳥」，當然你可以問，如果你針對建築法有意見，大家可以一起來討論

陳怡潔質疑，身為台大一份子，「你真的沒看見，還是沒有膽識去表示你的態度？」葉指出，「我的態度很清楚啊，地震以後很多民眾關心地震防災的問題。」陳再批，「葉部長當官不是當一輩子，政務官態度要有啦」。

陳怡潔再問，那制定襲警罪有無必要？葉俊榮指出，法理上是可行的，該做法值得討論及推動。陳再質疑，「刑法」已有妨害公務罪專章，還需要嗎？葉回答，雖有專章，但有很多人認為警察執行公務和其他不一樣。陳則說，那襲警罪、襲總統罪、襲記者罪要不要一起立法，不然只是針對陳抗行為要來威脅反年改團體。

葉俊榮強調，警察無時無刻都在防護人民生命財產，警察要先被諒解，而不是隨時都在被懷疑，警察執勤是站在維護公益立場，至於值勤方式合不合乎比例原則，這永遠都可以檢討，但不要有分化及消費警察的任何做法及想法。

陳怡潔批評，「執政黨把警察當成衛生筷用完就丟！」 葉俊榮反批，「那是你的意見，對於外界意見你要有自己的判斷」。陳反斥，「我在質詢，你不要把我當成仇人！」 葉俊榮緩頰說，「我把你當成一個非常尊敬的立委」，但不要一直從口中講出很多負面用語，要有同理心及諒解。