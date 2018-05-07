出席藍委公聽會 退伍軍人堅持18％、轉職仍領月退

2018-05-07 09:59

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院外交及國防委員會今舉行第4場公聽會，領有高額月退俸的退伍軍人堅持18%優存不能砍，甚至在私校任教而月薪逾5、6萬者，堅持轉任私校教職者不可停領月退俸。

國民黨籍召委呂玉玲今早舉辦第4場公聽會。她一開始就對政務委員林萬億、國防部長嚴德發缺席表達不滿。也不滿民進黨立委都沒來發言，還要蔡英文總統別躲在臉書後、拒馬內。

前陸軍上將旅長于北辰強調，軍人年改後並不會調高已退者的俸率，所以18%優存不能砍，他支持國民黨保留所有18%的版本。他也指出，3萬8990元最低保障金額會讓軍人退伍後的待遇不如22K；因為在45歲退休時，小孩要念大學、父母需要請看護，是支出的高峰，再加上收入下降，會造成退伍軍人生計的損失。

退伍後轉任德明財經科技大學副教授的唐克光表示，反對草案只要轉任公職、私校且薪資逾3萬3140元者應停領月退俸的規定，這對於轉任私校教職者影響甚大。他表示，這已經干涉私校自主，特別在爆發台大校長遴選風波的現在更為敏感。

他進而表示，包括農、漁、公司都有政府補助、紓困，是不是要退伍軍人不能當農、漁民，甚至不能開計程車？

也在退伍後轉任德明財經科技大學生活輔導組長的黃力指出，未來教官全面退出校園後，大約有4、5位校安人員，大概都會由退伍軍人轉任；若只要超過3萬3140元就停領月退俸，影響會很大。