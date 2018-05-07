世界儀隊錦標賽 蘇祈麟勇奪特別獎嗨開直播！

海軍儀隊上兵蘇祈麟赴美參加「世界儀隊錦標賽」，勇奪特別獎。（中央社）

2018-05-07 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕28歲海軍儀隊上兵蘇祈麟近日赴美參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship），與各國選手同台競技，這也是國內三軍儀隊，首次有隊員著軍服出席國際賽。根據最新消息指出，蘇祈麟勇奪特別獎，「三角鐵影像工作室」也在臉書開直播，與網友們一同分享喜悅！

蘇祈麟上月30日出征美國，台灣時間6日以完美技巧闖進個人組決賽，並在決賽中大秀高難度側、拋接，包括高拋旋轉1080度後，轉身背後接槍，接著又戴上眼罩矇住雙眸，進行拋、接槍等動作，神乎其技搏得滿堂彩，現場歡呼尖叫聲不斷。

完賽後，蘇祈麟難掩激動情緒，高聲呼喊「I love you, Taiwan!」讓觀賞影片、替他加油打氣的網友們超感動。蘇昨天也確定進入世界前八強，並於今天清晨再一次決勝負，接著舉行頒獎典禮，蘇雖沒進前3名，但獲頒創辦人特別獎。

蘇祈麟在直播中表示，「其實剛在後台時，每位選手都跟我說，覺得我不是第1、2，就是第3，他一直用Google翻譯跟我講，可是一直到後面，有一個人來跟我講，他會頒發一個特別獎給我，我大概就知道說，應該前3名不會有我，所以我心理早就已經建設好，但是我也盡最大努力了」。

蘇祈麟指出，「我的初衷、來的目的就是，讓其他人可以看到中華民國還有台灣；即使沒有得名，我也不會哭，這就是ROC的軍人」，並指回去第一件事是「先睡個覺，好累」，還被友人調侃要去學英文。

蘇祈麟目前服務於軍勤務大隊警衛連，19歲當兵時，加入空軍儀隊，退伍後依然忘卻不了那股熱愛操槍的心情，便加入海軍儀隊，當起職業軍人，優異表現讓他在104、105年三軍儀隊槍法評鑑中，連拿個人組第一，並期望穿著軍服，代表中華民國出國比賽，一等就是10年，終於如願圓夢。

為了比賽，蘇祈麟耗費好幾週時間，研究國外儀隊的動作，再自行想出一套槍法與走位，天天起碼練習2至3小時，肩膀、大拇指還因此脫臼、走位，甚至壓力大到失眠流淚，不過他憑著驚人的意志力，綁繃帶咬牙苦撐，就是希望讓國軍儀隊登上世界舞台，而他也成功辦到了。