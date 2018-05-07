新勇哥物語評北市長選情 民進黨要贏須提名「重量級強棒」

2018-05-07 08:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕新勇哥物語評析台北市長選情，認為民進黨不是沒有機會贏得年底首都市長，前提是要提名「重量級強棒」，同時扮演2018地方大選領頭羊角色，而新北市長候選人蘇貞昌將是最大獲利者。

勇弟今問勇哥，如果24年前及4年前，也就是1994與2014台北市長選舉，國民黨北市長候選人不是黃大洲，也不是連勝文，而是丁守中，選舉結果會怎樣？

勇哥回想，24年前舉行台北市1967年升格院轄後首度市長民選，記得丁守中民調支持度並不差，與趙少康互有領先，甚至不輸現任市長黃大洲。

如1994年6月5日，中晚報導廉能法治促進會公布台北市長選舉調查報告，支持度最高的是阿扁26.5%，趙少康第二23.2%，再依序為丁守中、黃大洲、謝長廷。

同年8月6日中時報導，中華民國民意測驗協會完成台北市長國民黨提名人選民調，如果國民黨提名丁守中，有30.6%會投給他，趙少康可得24.6%支持，阿扁則獲41.9%支持。

換句話說，李登輝當年如果能大公無私、提名丁守中，而非他的愛將黃大洲，趙少康不一定會出來，相信24年前台北市長應該是丁守中當選，24年來台灣政治史都要改寫。

勇弟問，那2014年台北市長選舉，國民黨提名的是丁守中，亦非連勝文，國民黨會贏嗎？

勇哥認為丁柯之爭、鹿死誰手尚未可知，至少不會有柯P旋風與柯P現象外溢效應，也就不會發生國民黨在2014兵敗如山倒，輸掉13個縣市，進而影響到2016年總統與立委二合一選舉的重大挫敗。

勇哥評估，因為柯P現象外溢效應只發生在2014年11月29日的台北市長選舉，國民黨候選人叫連勝文，如果是丁守中，整個政治情勢發展保證完全不一樣。

勇弟聽完勇哥分析，詢問丁守中等了24年的台北市長，是否真的會被他等到？

勇哥直言什麼都有可能！原本年紀是他的罩門，但民進黨提名蘇貞昌後就不再是問題了！民進黨不是沒有機會贏得年底首都市長，前提是要提名重量級強棒出擊，同時扮演2018地方大選領頭羊角色，新北市長候選人蘇貞昌將是最大獲利者。