國民黨連無爭議法案也擋 立院陷空轉

立法院國民黨頻頻拉下無爭議法案，讓立法院幾陷入空轉，民進黨團總召柯建銘批評，在野黨杯葛要有道理，而非毫無目標地亂搞一通。（資料照）

2018-05-07 08:12

〔記者曾韋禎／台北報導〕第九屆立法院第五會期剩不到1個月，三讀通過的法律案僅11案！由於立法院國民黨頻頻拉下無爭議法案，讓立法院幾陷入空轉。民進黨團總召柯建銘批評，在野黨杯葛要有道理，而非毫無目標地亂搞一通。

自3月30日結束對行政院長賴清德的施政總質詢以來，立法院共召開8天院會，卻只通過11項法律案。許多在委員會審查時毫無爭議、不需協商，且性質為事務性、技術性的法案，都在院會被國民黨團拉下。包括多項因應「刑法」擴大沒收制、建全智財權保護的CPTPP配套修法。

縱經協商而三讀的「海關緝私條例部分條文修正案」、「關稅法部分條文修正案」，事後也遭國民黨團提出復議。甚至立法院長蘇嘉全在4日為民進黨、時代力量、親民黨團都簽署的多項無爭議法案邀集朝野協商，國民黨團還是拒絕出席。

民進黨團幹事長何欣純表示，民進黨過去在野時，不會擋無爭議法案，更不會杯葛總預算案；國民黨團不要學半套，只淪非理性、無差別杯葛。她指出，國民黨現在只象徵性放行少數法案、解凍案，這會影響政府部門的正常運作，也讓立法院形同空轉。

國民黨團總召林德福表示，議事運作的部分都尊重書記長李彥秀決定。李彥秀解釋，不管法案、解凍案，國民黨團每週都有放行，沒有統統擋下。她強調，國民黨團只要立法院長蘇嘉全嚴守議長中立，別漠視國民黨團要求的朝野協商，協商可以沒結果，但不能就置之不理。

柯建銘砲轟國民黨缺乏領導中心，只剩鷹派抬頭，所有黨鞭說的都不算數；純為杯葛而杯葛，自認獲得重大勝利，卻罔顧國家、立法院可能因此癱瘓。

他強調，就算民進黨只剩27席的最慘淡時刻，也沒拿攸關國家運作的總預算來祭旗。現在「國民擋」毫無責任感，已淪義和團，無疑是自掘墳墓；民進黨團不可能坐以待斃，一定會設法反制。他呼籲曾任立委與行政院長的國民黨主席吳敦義出面說清楚，真的要坐視國民黨團亂下去？