非常不爽！小英認柯P與民進黨「不同心」

蔡英文上週召集黨內高層與選對會核心研商北市長選舉佈局，蔡在會中表達對柯非常不滿。預料民進黨將不再與柯合作。（資料照）

2018-05-07 07:14

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕民進黨對台北市長選舉如何佈局？據了解，兼任民進黨主席的蔡英文總統3日晚間召集選對會核心成員及黨內高層於官邸研商，蔡英文對台北市長柯文哲過去至今的發言多有抱怨、「非常不爽」，包括近日管中閔案，都讓蔡深感柯與民進黨「不同心」。在黨內反柯派聲量漸趨主導下，可能朝自提人選佈局，不再與柯文哲合作。

蔡3日召集高層會商 朝自提人選佈局

過去幾個月高層雖偏向考慮再與柯合作，不過，小英3日召集高層會議時，會中根據最新民調研判，說服綠營基層禮讓柯文哲難度變得非常高，不僅不一定成功，還可能造成綠營分裂，降低支持者投票意願，因此不如順勢自提人選、促成團結，避免衝擊民進黨其他縣市選情。

黨政高層受訪指出，民進黨內只有兩派，就是「視國民黨為最大敵人」派與「視柯文哲為最大敵人」派。「視柯文哲為最大敵人」派支持自提人選，「視國民黨為最大敵人」派雖希望繼續與柯合作，但柯並不領情，導致禮讓柯P的空間愈來愈小，也造成黨內情勢朝自提人選方向走。

給樓梯不下、給轎也不上 照這趨勢就自提人選

高層表示，「視國民黨為最大敵人」派雖多次找樓梯給柯文哲下，但柯也不下來，「給樓梯下不肯下、給轎子坐也不上轎」，柯文哲擺明不給民進黨內支持他的人幫忙的機會，「照這趨勢民進黨就自提人選了」。

高層認為，如果民進黨自提人選，柯不一定會當選，但「若柯選上，民進黨第三名的機會就很高」，不過，現階段談這還早，若確定提名，再好好做民調分析。

選對會召集人林錫耀、陳明文、黨秘書長洪耀福及台北市黨部主委黃承國一日晚間曾密會柯文哲，除向柯表達黨將展開佈局，也表明不再合作的可能性。據悉，這4人夜會柯的前幾日，另一名近英的選對會核心人士也曾邀柯私下會面，交換選戰意見。

柯評估：賴清德與陳菊不太可能跳下來參選

至於柯文哲如何看待北市選戰？據透露，柯曾私下向友人評估，行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊不太可能跳下來參選，因若為了北市長選舉就換掉行政院長，不但是「動搖國本」，也可能落人口實。

面對國民黨此次反撲，柯私下分析，國民黨在北市有短時間內催票和拉高民調的實力，不容小覷；據悉，柯指出，2014年北市長選戰，國民黨候選人連勝文在內部民調最高只有35％，但藍營最後一週大動員，讓連抬升5％的支持度，此次選戰對上國民黨丁守中，他必須贏丁10％以上，才能避免支持度被國民黨一次拉近的風險。