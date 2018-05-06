水情吃緊向池王爺祈雨 高思博：人禍也值得省思

2018-05-06 18:03

〔記者蔡文居／台南報導〕台南水情吃緊，曾文水庫有效蓄水量，已創10年來新低。爭取國民黨台南巿長提名的前行政院政務委員高思博今天偕同巿議員許至椿，參加台南市中西區普濟殿舉行的聖君廟吉時入火安座大典，特別燒香向池王爺稟報，祈求能「風調雨順，國泰民安」。

高思博傍晚發佈聞稿說，除了祈求老天爺「快下雨」，高思博也說人禍也值得大家省思。特別是水庫淤砂的清理工作刻不容緩，否則不僅年年要祈雨，祈求風調雨順，稍一不慎就要釀大風暴。

高思博指出，台南各大水庫因為淤積嚴重，有效蓄水量愈來愈縮減，往往出現雨季來臨前一渴數月，又因庫底淤積嚴重，一場豪雨就餵飽，碰上颱風、豪雨特報，就得趕緊洩洪。

高思博表示，除南科外，久旱不雨對農民的影響更是嚴重，氣象局預測8、9日就要有鋒面通過，期待屆時能順利降下大雨。若老天爺再不降雨，就要出大問題了，往年此時盛產的竹筍，因為缺水導致生長遲滯，綠竹筍不僅產季延後，產量還可能減少2、3成，玉井、南化也爆出芒果目前的結果率不佳，農民推估將會減產3至5成，各項農業災損報告還會陸續出現。

高思博表示，根據水利署公布的台灣水庫即時水情，目前曾文水庫有效蓄水量為2602萬噸，預測剩餘天數僅23天。與曾文水庫一起串聯使用的烏山頭、南化水庫的預測剩餘天數，也分別只剩下27天及30天。