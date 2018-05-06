僅2票！「小英牽柯P」沒人氣 不敵台灣國民身分證

2018-05-06 17:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨在台北市長一役是否禮讓現任市長柯文哲尚未定案，但有眼尖民眾發現，在內政部「身分證明文件再設計」活動票選網站，出現一件總統蔡英文與柯文哲手牽手的晶片身分證設計作品，卡片本人姓名為「柯批」、配偶欄KUSO註明「菜小英」，目前作品僅獲得2票，人氣相當低迷。

據了解，此「最美麗可愛的人」作品，設計概念為「台灣最美麗的是人，何不再可愛一點呢？」作者在版面設計描述，結合紙娃娃、訊息圖像化、實踐美學的概念，實際則以蔡英文、柯文哲手牽手，後面站著台灣黑熊、梅花鹿、台灣獼猴、櫻花鉤吻鮭四種動物，來彰顯「台灣價值」。

內政部也統計，本次投稿作品約有1000餘件，經刪除重複投稿後，共有871件參加網路票選，活動將至5月11日截止，第一高票將可獲得人氣獎，另由專業評審選出一件「設計獎」做為新一代晶片身分證的版面設計參考。

目前獲得最多網友投票支持的作品為「嶼民在地」台灣國民身分證，截至5月6日票數已破7萬4000多票，暫時位居第一；蔡英文與柯文哲手牽手的「最美麗可愛的人」僅獲2票。

內政部戶政司分析，本次「身分證明文件再設計」票選作品，可分為「創意、國家意象代表、傳統文化、有趣的、多元及融合等幾大類設計，其中有透明卡的設計風格、浮雕圓弧卡、螢光效果的星光版身分證。

此外，有以梅花、蘭花、蝴蝶、黑熊、雲豹、櫻花鉤吻鮭、玉山等國家意象為主題的作品；鐵窗花、青花瓷和傳統花磚的作品，也獲得不少網友青睞，更有以餐巾紙上手繪、手工縫製的設計作品。