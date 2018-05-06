中國施壓更名矮化台灣 國際航空業應對一次看懂

聯合航空網站上，台灣與中國都列在亞太區航點，台灣部分有英文版與繁體中文版，中國則是英文版與簡體中文版，標註沒有更動。圖為聯合航空飛機。（路透）

2018-05-06 16:49

〔中央社〕中國日前去函包括美國在內的36家外國航空公司，要求不得將台灣列為國家，白宮罕見發聲明重批中國，對歐盟、日本等國際社會可能產生的後續效應，引發關注。

對於白宮5日聲明指中國要求美國航空公司不得將台灣標註為國家，是「歐威爾式胡言亂語」，呼籲中國停止威脅美國航空業，總統府除表達感謝外，並強調來自北京的打壓未曾停止，但台灣不會改變維持區域穩定與台海和平的立場與努力。

事實上，全球各家航空公司在中國的壓力下，採取不同的應對方式，部分航空公司並未屈服，例如聯合航空，有些航空公司則做一些技術性調整應對。

目前美籍航空公司中只有聯合航空飛台灣，並在台灣設有分公司，2014年3月復飛台北-舊金山，每天一班。聯合航空網站上，台灣與中國都列在亞太區航點，台灣部分有英文版與繁體中文版，中國則是英文版與簡體中文版，標註沒有更動。

達美航空去年退出台灣市場，採取與華航共用班號方式，提供旅客到日本東京及韓國仁川轉機到美國。

值得一提的是，達美航空今年1月雖然曾經為在其官網上將西藏、台灣列為國家而公開致歉，但目前達美航空官網傾聽客戶意見的部分，其中「您在何處」的欄位，選項為「國家/地區」，卻是把中國與台灣分開標列。

此外，澳洲航空先前傳出遭到中國施壓，要求在官網上不再將台灣列為國家。 在澳航官網上，申請「飛行常客」的頁面，曾經是填寫「居住國」（country of residence）的欄位，現已改成「國籍/居住地」（country/territory of residence），讓台灣與中國有明顯區隔。

而澳航官網的訂票頁面目的地則是以城市標列，其中台灣3個城市高雄、台中、台北分別以Kaohsiung, Taiwan [KHH]、Taichung, Taiwan [RMQ]、Taipei, Taiwan [TPE]標列。

至於馬來西亞航空（Malaysia Airlines），官網介紹目的地的部分，分成國家與城市2個選項，國家的欄位中，雖然台灣與中國分開標列，但網站以「台灣-中國」（Taiwan-China）稱台灣，點進去後，英文版網站上則是出現Taipei, ROC，繁體中文版網站只出現台北。

另外，官網右上方「國家/地區」欄位中，也是以「台灣-中國」稱台灣，中國則是分開標列。在訂票欄位中，台灣與中國分開標列。

土耳其航空（Turkish Airlines）官網關於目的地部分，在「國家/地區」欄位選項中，台灣、中國分開標列。法國航空（Air France）官網上，選擇「國家或地區」的欄位中，台灣與中國也是分開標列。

不過，也有屈服於中國蠻橫壓力，把台灣更名的案例，例如英國航空（British Airways）在官網上將台北與高雄等城市列屬於「台灣-中國」（Taiwan-China）。在選擇所在地的「國家/地區」欄位中，英航將台灣稱為「中國台灣」。

德國漢莎航空（Lufthansa）在官網訂票欄位的地點選項將台灣列為「中國台灣」（Taiwan, China）。