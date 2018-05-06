前瞻釋憲遭駁 國民黨揚言杯葛前瞻二期預算

國民黨團書記長李彥秀（左三）、首席副書記長曾銘宗（左四）、總召林德福（左二）及立委吳志揚（左一）6日召開「創惡例！不受理前瞻釋憲 大法官遭政治收編？」記者會。（記者劉信德攝）

2018-05-06 13:42

〔記者林良昇／台北報導〕司法院大法官會議決議因提案人數未達聲請釋憲門檻，且提案內容未具體敘明適用憲法或法律牴觸憲法疑義，且提案者在表決時並非全部投下反對票等，不受理在野黨立委提出的前瞻第一期預算釋憲案，國民黨團今表示，將研究提案修法降低立委提釋憲門檻，不排除杯葛前瞻預算第二期編列。

對於司法院大法官會議不受理在野黨立委提出的前瞻第一期預算釋憲案，立院國民黨團今早召開記者會，國民黨團書記長李彥秀表示，司法院大法官會議的做法讓國民黨團覺得憤怒與遺憾。

李彥秀認為，立委在國會行使職權，不一定是在議場用表決器表達反對，包括在議場的杯葛、不願意出席當天會議幫執政黨背書都是表達反對，過去民進黨再也時期也都有這樣的做法，大法官會議對於立院長期生態視而不見，縱容立院多數暴力，造成憲政危機，未來國會政治就會變成贏者全拿的霸道政治。

李彥秀也指出，行政院長賴清德過去在擔任立院民進黨團幹事長時曾說過，應該降低立委聲請釋憲門檻，國民黨團將研究提案修法，比照德國由四分之一席次國會議員提案就能聲請釋憲，這也跟民進黨過去在野時的立場一致。

國民黨團首席副書記長曾銘宗批評，司法院長許宗力只為民進黨服務，他質疑，過去許宗力擔任大法官時，為了維護民進黨立委的權益，於協同意見書說提及不認同限縮立委申請釋憲的管道，但現在卻以粗暴手段限縮，不配當中華民國的司法院長，自甘當民進黨的司法院長。

國民黨立委吳志揚指出，許宗力擔任大法官時期，對於立委提釋憲案的意見非常一致，曾於大法官釋字第603號、第632號解釋都提及，關於立委三分之一連署門檻有三條件，第一個是投下反對票，第二個是未投贊成票，第三個是即使投過贊成票，但有積極作為，提出法律修正案，都放寬到這種程度﹔許宗力這次改變明顯受政治影響，立場說變就變。

國民黨團總召林德福說，大法官會議採取最低層次的技術性否決，拖拉七個月，結果做出這樣的解釋，跟卡管案如出一轍，只是為政治服務，做最壞的示範，國民黨絕對會據理力爭，會由原班人馬再提一次釋憲，未來也會對於前瞻第二期預算編列進行杯葛，有方法應對。

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