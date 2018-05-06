主動表態台灣價值？ 柯文哲：不要用意識形態互相檢查

台北市長柯文哲（右二）6日出席台北市中小學資通訊應用暨電競比賽頒獎典禮，參觀學校成果展示。（記者簡榮豐攝）

2018-05-06 13:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選戰逼近，傳民進黨將不再禮讓台北市長科主，而是自提人選，原因可能是認為柯文哲的台灣價值與民進黨不同。柯文哲上午受訪，媒體追問是否為何不願主動回應台灣價值？柯表示台灣價值不應當只有台北市長要回答，大開地圖砲指每個要選縣市首長的都來講一下。

總統蔡英文日前接受媒體專訪時，指要再確認柯文哲的台灣價值，讓綠營基層曾覺得雙方可再合作，此後柯頻頻被追問台灣價值，還因此在一次公開演說中脫口「老是問台灣價值，我覺得很煩」，近期傳出民進黨認為與柯的台灣價值不同，將自提人選。

柯文哲上午出席北市中小學資通訊暨電競賽頒獎典禮，媒體續追柯為何不願主動表態？柯文哲說，他認為「台灣價值」不應當是只有台北市長需要回答，不然每個要選縣市長的人都來講一下台灣價值。

媒體又問，若柯一旦表態台獨，民進黨可能馬上就會決定禮讓？柯文哲直言，為什麼台灣現階段反共？因為反對一黨專政、反對所謂共產黨的唯一優越性，意思是說台灣走到今天，已經是個民主自由的國度，這也是前總統李登輝對台灣歷史最大的貢獻，讓台灣走上一條沒辦法回頭的民主制度，所以民主、自由、多元、開放等，是一個社會很不容易才得到的價值，「所以何必用這種意識型態互相檢視、互相作為一種取暖，甚至變為結黨結派的唯一因素？」

柯文哲笑稱，這就是柯文哲的個性嘛，「我就是堅持我的想法」，他覺得不應當用這種意識形態互相檢查，「這不是一個好的方法」。至於是否接受民進黨兩階段民調？柯則說，「哎唷，等發生了再來煩惱好不好」。