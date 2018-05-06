台大代校長郭大維聲明 下週臨時會籲代表勇敢提修正

2018-05-06 13:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選爭議逾百日，校內挺管、反管意見分歧，台大代理校長郭大維今發出聲明給全校師生，希望藉台大人的高度與理性討論，解決紛爭，但仍有師生質疑，下週臨時會恐遭行政團隊操作，呼籲校方行政中立。

郭大維聲明中指出，台大正面臨困境，選出新校長後送教育部未被核定，3月24日開臨時會以多數決擱置所有提案，4月27日教育部駁回遴選委員會決議，對此，自己依職權4月30日召開臨時行政會議，會中決議要釐清教育部來文，並訴願釐清校長產生是否屬於大學自治核心範疇等。

郭大維聲明再提，依職權召開臨時校務會議，並用臨時行政會議意見來提案，但恐提案陷入簡化成挺管、反管上任疑慮，憂無法理性討論，解釋該提案僅是拋磚引玉，請任何校務會議代表勇敢提出修正意見，並接受其他代表的挑戰，理性討論避免簡單汙名化。

郭大維希望，校務會議、遴選委員各有職權，而在撕裂台大的現實狀況下，理性討論才有助凝聚共識，可以在校務會議或其他場合中互相指責而沒有結果，但也可以努力找到部分可接受的共識，也可以尊重多數人的意見；重新呼籲有意見就勇敢提出修正，貼政治標籤解決不了問題，衷心寄望台大人的高度與理性討論。

對此，台大師生仍有保留意見，如台大國發所教授劉靜怡就在臉書留言，好奇郭大維的思想維持在何種高度。而台大3月24日曾召開臨時校務會議，台大學生會前議長王羿方日前也表示，當初學生要連署召開臨時校務會議就遭受行政體系百般阻撓，也想像這次行政單位恐再用技術性手法駁回提案。