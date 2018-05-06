美重批中國施壓「無理取鬧」 外交部：感謝、續維和平穩定

2018-05-06 13:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國打壓台灣擴及民間，日前施壓美國航空公司以「政治正確」方式稱呼台灣。美國政府於華府時間5日首次強硬回應，批評中國「無理取鬧」。我國外交部今天對於美國政府公開聲明表示感謝，並再次呼籲國際社會，正視中國不良意圖，發揮道德勇氣抗拒無理要求。

中國民航局日前致函美國的聯合與美國航空公司，要求其全球營運必須遵守中國對「分離主義」的限制，也就是所有將台灣、香港與澳門視為獨立於中國之外的指涉必須移除。

美國白宮今（5）天以發言人的名義發表聲明駁斥中國，批評中國民航局要求航空公司改變網站上對台灣與港澳的稱謂是「歐威爾主義的無理取鬧」，要求中國停止威脅以及恫嚇美國航空公司與公民。

外交部發言人李憲章今天對此表示，針對美國以公開聲明方式，表達其強烈反對立場，外交部表達誠摯感謝之意。

李憲章也說，台灣外交處境日趨艱困，來自北京當局的打壓也從未停歇。我國作為國際社會負責任且積極貢獻分享的一員，將繼續致力維護區域及台海和平穩定，並聯合其他理念相近國家，共同捍衛民主自由制度，爭取台灣更寬廣的國際生存空間。

李憲章也強調，外交部再次呼籲國際社會，正視中國干預各國企業營運的蠻橫做法及不良意圖，並發揮道德勇氣抗拒中方無理要求。