懂理論也知實踐 謝立功：我不是單純的學者

國民黨基隆市長參選人謝立功（中）說，他保證第一任市長4年任期，就會交出漂亮的成績單，讓大家刮目相看。（記者林欣漢攝）

2018-05-06 10:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝立功，今天在基隆市義一路競選總部舉辦競選辦公室成立記者會，謝立功說，很多人覺得他太學者性格不適合參選，但他有理論基礎，也知道如何去實踐，「我不是一個單純的學者。」

謝立功說，基隆是台灣的北國門，但缺乏在地就業機會，市民大多通勤到台北、新北上班，他的政見就是再造北國門，利用基隆的海空優勢，發展經濟創造在地就業機會，「基隆不是沒有條件，需要懂得會執行的人。」

「我過去做的事不需要一一詳述，很多第一，很少第二。」謝立功表示，他在移民署長任內推動自動通關系統，當時很多人都覺得窒礙難行，但是，不試怎麼知道有沒有機會。

謝立功指出，基隆現在在各縣市評比，從後段班來到中段班，但不是回到中段班就滿足了，「市長林右昌做的好的，還是會肯定他，執行不力的交給我，讓我來繼續推動。」

謝立功表示，離11月24日選舉只剩202天，呼籲選民為了基隆市未來的前途一起來努力，他保證第一任市長4年任期，就會交出漂亮的成績單，讓大家刮目相看，讓基隆成為全世界最耀眼的國際海港城市。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，謝立功是在地基隆人，國民黨推出這麼優秀的人選，為了基隆的未來，呼籲大家一起來支持。退休的前基隆市政府秘書長許清坤，也首度公開現身力挺，並擔任謝立功競選辦公室秘書長。

不過，相較昨天國民黨新北市長參選人侯友宜由黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、市議會議長蔣根煌陪同，一起拜會前台北縣長周錫瑋，展現藍營團結的氣勢，基隆的國民黨市議員僅韓良圻1人在活動開始前現身致意，隨即以趕行程為由匆匆離去。