懂理論也知實踐 謝立功：我不是單純的學者

國民黨基隆市長參選人謝立功（中）說，他保證第一任市長4年任期，就會交出漂亮的成績單，讓大家刮目相看。（記者林欣漢攝）

2018-05-06 10:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝立功，今天在基隆市義一路競選總部舉辦競選辦公室成立記者會，謝立功說，很多人覺得他太學者性格不適合參選，但他有理論基礎，也知道如何去實踐，「我不是一個單純的學者。」

謝立功說，基隆是台灣的北國門，但缺乏在地就業機會，市民大多通勤到台北、新北上班，他的政見就是再造北國門，利用基隆的海空優勢，發展經濟創造在地就業機會，「基隆不是沒有條件，需要懂得會執行的人。」

「我過去做的事不需要一一詳述，很多第一，很少第二。」謝立功表示，他在移民署長任內推動自動通關系統，當時很多人都覺得窒礙難行，但是，不試怎麼知道有沒有機會。

謝立功指出，基隆現在在各縣市評比，從後段班來到中段班，但不是回到中段班就滿足了，「市長林右昌做的好的，還是會肯定他，執行不力的交給我，讓我來繼續推動。」

謝立功表示，離11月24日選舉只剩202天，呼籲選民為了基隆市未來的前途一起來努力，他保證第一任市長4年任期，就會交出漂亮的成績單，讓大家刮目相看，讓基隆成為全世界最耀眼的國際海港城市。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，謝立功是在地基隆人，國民黨推出這麼優秀的人選，為了基隆的未來，呼籲大家一起來支持。退休的前基隆市政府秘書長許清坤，也首度公開現身力挺，並擔任謝立功競選辦公室秘書長。

不過，相較昨天國民黨新北市長參選人侯友宜由黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、市議會議長蔣根煌陪同，一起拜會前台北縣長周錫瑋，展現藍營團結的氣勢，基隆的國民黨市議員僅韓良圻1人在活動開始前現身致意，隨即以趕行程為由匆匆離去。

  • 國民黨基隆市長參選人謝立功在基隆市義一路競選總部舉辦競選辦公室擴大成立記者會，展現團結氣勢。（記者林欣漢攝）

    國民黨基隆市長參選人謝立功在基隆市義一路競選總部舉辦競選辦公室擴大成立記者會，展現團結氣勢。（記者林欣漢攝）

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