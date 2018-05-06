傳民進黨將自提人選 柯P淡定：大家想法都差不多

台北市長柯文哲6日出席台北市中小學資通訊應用暨電競比賽頒獎典禮，觀看機器人表演。（記者簡榮豐攝）

2018-05-06 10:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長選戰，外傳民進黨將不再禮讓台北市長柯文哲，而是自提人選。對此，柯文哲今天受訪時僅表示「反正大家想法都差不多」，但究竟要禮讓還是不要禮讓？柯只淡淡地說，尊重對方想法，大家方便就好，對方會按照他們實際狀況處理，每天做好自己事情就好

柯文哲上午出北市中小學資通訊電競賽頒獎典禮後接受媒體聯訪，現場媒體問柯，民進黨中央或是總統蔡英文最近是否有跟他溝通？柯表示差不多啦，大家想法都差不多。媒體追問是禮讓還是不禮讓的想法差不多？柯沒有正面回應，只說尊重對方想法，大家方便就好，對方會按照他們實際狀況處理，反正每天做好自己事情就好。

至於是否擔心台北市長選戰難打，甚至讓國民黨候選人贏？柯文哲聳聳肩看了發問媒體一眼：「那你有什麼建議？」他重申，他也沒有什麼好擔心，每天就是做好自己喜歡做的事情，一直做下去就好。

談到若民進黨與他分手，整體局勢是否對他不利，柯直言，如果做得好，人家就會選你；如果做不好，每天在想三角聯盟、兩極對抗，他認為台灣應該要有機會，跳脫上述這些東西。

當被問及是否擔心棄保？柯先是反問媒體有甚麼建議，隨後說如果煩惱有用，大家就坐下來開始煩惱；如果煩惱沒用，煩惱幹甚麼，每天該怎麼做就怎麼做。對於自己的施政表現，柯則認為比3年前好太多了，現在施政都相當穩定，從教育到交通都是有步驟，一步步往前推，一開始是很亂。

相關影音