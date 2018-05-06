神乎其技進入世界八強 蘇祈麟高喊：love you, Taiwan

赴美參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship ）的海軍儀隊蘇祈麟上兵，今天清晨一路過關斬將闖入決賽。（圖擷取自三角鐵影像工作室臉書）

2018-05-06 10:47

〔記者羅添斌／台北報導〕赴美參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship ）的海軍儀隊蘇祈麟上兵，今天清晨一路過關斬將闖入決賽，他在個人組決賽時的神乎其技，讓在場人士驚呼連連，蘇祈麟在完賽後也難掩內心的激動，高喊著：I love you, Taiwan。

海軍官員今天說，蘇祈麟確定進入世界八強之內，但確定名次尚待由大會公佈。

蘇祈麟是在4月30日出征前往美國，參加5月5日（台灣為6日凌晨1時）「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship ）。這是國內三軍儀隊首度有隊員穿著軍服參與國際賽事。

三角鐵影像工作室今天在臉書上直播蘇祈麟的參賽過程，已有數萬人的瀏覽觀看，共同為蘇忻麟加油打氣。

蘇祈麟在今日凌晨先以完美的技巧進入決賽，在個人組決賽時蘇祈麟更是發揮在台灣日以繼夜磨練的神技，起先以多個高難度拋接及側接，博得全場掌聲，接著蘇忻麟挑戰更難度的高拋1080度後轉身背後接槍，整個過程一氣呵成，在場人士看的目不轉睛。

但這還不是最令人驚奇的一幕，接下來，蘇祈麟矇上眼罩，再戴回鋼盔，在矇眼的狀態下，完美的進行拋槍及背後接槍等超高難度技巧，讓會場的氣氛嗨到最高點。

蘇祈麟在完賽後，難掩內心的激動，高聲喊出：I love you, Taiwan！

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