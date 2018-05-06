為避免黨分裂 民進黨傳想自推北市長人選

各界關注民進黨台北市長選戰是否再次禮讓現任市長柯文哲。（資料照）

2018-05-06 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長是否禮讓現任市長柯文哲或自提人選，即將明朗化，民進黨選對會7日將啟動徵詢立委姚文智等人意見，根據媒體報導，民進黨高層依據最新民調研判，與其說服綠營基層支持禮讓柯文哲，不如自提人選，至少可避免因禮讓可能造成黨內分裂，或殃及其他縣市的選票流失。

民進黨明天起將啟動徵詢立委姚文智、前台南縣長蘇煥智、前副總統呂秀蓮等人意見。10日約詢市黨部執委、評委、里長，11日與台北市議員被提名人座談，蒐集可能人選與基層民代意見。

根據《聯合報》報導，過去幾個月民進黨認為禮讓柯文哲對民進黨衝擊較小，不過現在出現大逆轉，黨內自提人選主要是現階段要先止血，先止住支持者的浮躁及反彈，期望有效促成黨內團結，誰出來選是下一步的事，有知情人士表示，自提人選並不代表就是姚文智。

報導指出，過去2週柯文哲和民進黨關係未見彌補，柯的民調也持續下滑，民進黨高層不得不重新思考。相關人士透露，要說服選民支持禮讓要花很大功夫，除了不一定成功，還可能造成綠營分裂，降低綠營支持者的投票意願，不利於其他縣市的投票率，嚴重衝擊年底的選情，與其如此，不如自提人選。