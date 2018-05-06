水利會改制效應！國民黨中常委、黨代表棄黨職保會長

農田水利會聯合會會長、雲林農田水利會長林文瑞。（資料照）

2018-05-06 08:27

〔記者施曉光／台北報導〕全台15個農田水利會長、會務委員本月底任期屆滿後，在台北市七星、（王留）公農田水利會屆滿改制前將配合延長任期，但期間將全部準用公務人員行政中立法，造成國民黨一堆黨代表與中常委被迫拋棄黨職，據了解，其中最大咖的中常委、中央委員林文瑞由於是農田水利會聯合會會長，上個月已經行文黨部請辭黨職，雖然國民黨中央認為林文瑞等人無須請辭，但林文瑞已經有好幾次中常會都沒來開會。

先前國民黨為了反對民進黨政府推動「農田水利會組織通則」修正案，透過「水利工作委員會」結合農田水利聯合會、各地水利會會長、會務委員、小組長、會員等層級進行連署活動與陳抗，未來類似的組織串連活動都將因為水利會幹部受縛於行政中立法規定而綁手綁腳，等於斬斷了國民黨組織動員中一根重要筋骨。

據了解，全國各地具有國民黨籍的農田水利會長，都是當然黨代表，人數約有11位，其中擔任雲林農田水利會會長的林文瑞最為特殊，本身還是全國農田水利會聯合會會長，並兼具中常委、中央委員以及「水利工作委員會」主委等多重黨職身分。

黨務人士指出，如果是有薪給的黨職也就算了，中常委、中央委員都是義務職，林文瑞其實不必該請辭，否則乾脆修憲規定所有公務人員都不能參加政黨。

這位人士強調，人民有參與政黨的自由，只要上班時間沒從事政黨活動，妨害行政中立，下班時間應該有自由選擇的權理，民進黨政府卻故意要把這些水利會長的職務定位限制得很嚴格，恐嚇他們就連義務性質的黨職也都不能兼。

國民黨中常委李德維也認為，中常委並非專職，只有榮譽性質，林文瑞應該打消辭意，繼續保有黨職，他並質疑，難道民進黨的中常委、中執委都沒有人是政府官員？「應該不用那麼嚴格」。

李德維還說，「水利會長可不可以參加雲林縣同鄉會長？如果不可以，我就支持中常委不能擔任水利會長﹗」