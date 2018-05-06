北市禮讓柯P或自提？民進黨明天啟動徵詢

民進黨在台北市長一役是否禮讓現任市長柯文哲或自提人選，即將明朗化，民進黨選對會七日起將啟動徵詢立委姚文智（右起）、前副總統呂秀蓮、前台南縣長蘇煥智等人意見。（資料照）

2018-05-06 07:19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨在台北市長一役是否禮讓現任市長柯文哲或自提人選，即將明朗化，民進黨選對會7日起將啟動徵詢立委姚文智、前台南縣長蘇煥智、前副總統呂秀蓮等人意見。10日約詢市黨部執委、評委、里長，11日與台北市議員被提名人座談，蒐集可能人選與基層民代意見。

民進黨選對會2日討論台北市長選舉議程，但在前一天黨秘書長洪耀福與選對會成員陳明文、林錫耀、黃承國等4人密會台北市長柯文哲，外界揣測黨中央對於是否禮讓柯文哲已有定見。

選對會成員要求自提人選聲浪高

民進黨選對會成員黃金春昨說，有些人覺得民進黨若自提人選，勢必與柯對立，氛圍恐影響全國選情，他不認同，他主張民進黨一定要自提人選，如此一來支持者反而會集中選票。

不具名的一位北部選對會成員指出，選對會去見柯幹嘛？啟動徵詢機制為什麼要先跟柯報告？民進黨執政若不提名首都市長，會成國際笑話。

一位中南部選對會成員則直言，選對會討論台北市提名當天，親謝系的多名成員都出席力挺姚文智，也有人提出對姚有利的民調數字，他主張黨中央應該要提供準確的民調數字說服大家。

姚文智籲協調「類初選」機制

立委江永昌是柯文哲的凱達格蘭學校國策班同學。他表示，基層不滿柯不是一天兩天，如果要跨黨派合作，至少理念、價值要可以協調；不過這段時間以來，基層漸漸失去耐心。

立委王定宇表示，台北市需要有魄力的執行者，姚文智最近的市政規劃廣告，讓他很感動；反觀當初幫柯文哲輔選的人全都跑掉或反目成仇。

爭取提名的姚文智表示，如果民進黨最終決定要自己提名，就必須協調出類似初選的程序來決定提名人選。他說，民進黨現在全面執政，提出人選天經地義，他是台北市立委最高票，在高雄和台北都經營10年，所以是「雙城磨一劍」。

對於之前曾傳出，民進黨高層擔憂若提名姚文智，民進黨可能落到第三名。姚回應，「這個局就是直球對決，民進黨只要堅定價值信念，提出好的政策、人選」，他根本不擔心變第三。