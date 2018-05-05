小段不必辭了！原民轉型正義草案 政院下週將通過

行政院版「原住民族歷史正義與權利回復條例草案」已初步定案，下週四將提報行政院院會通過，圖為屏東瑪家鄉豐年祭畫面。（資料照，記者邱芷柔攝）

2018-05-05 19:30

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院去年底三讀通過「促進轉型正義條例」，由於並未包括原住民轉型正義，立院司法及法制委員會去年12月13日決議要行政院6個月內提出原住民轉型正義的草案，民進黨立委段宜康當時更加碼賭上立委生涯，指行政院若未能在今年5月13日前提出版本他就要辭職，行政院版「原住民族歷史正義與權利回復條例草案」已初步定案，規劃提報下週四行政院院會通過。

由於行政院將趕在下週4通過上述草案送請立院審議，民進黨內人稱「小段」的段宜康，將可免辭立委，執政黨內部的爭議也將解套。

為了調查過去原住民受到的不公平對待，行政院的草案擬成立原住民的促轉委員會，負責調查原住民的歷史正義、真相，以及土地問題，以及研擬如何回復權利，作出調查報告。

為了讓立委了解政院版草案內容，原民會在本月3日曾赴立法院，向民進黨司法及法制委員會政策小組的立委報告草案規劃。對於政院版草案規劃原住民的促轉委員會要以4年時間進行調查，有立委認為應與促轉會一樣，用2年時間完成即可，這部分仍有待協商。

知情官員表示，行政院之所以要提出「原住民族歷史正義與權利回復條例草案」，主要是為回應去年底司法及法制委員會的要求，釋出善意，但出發點並不是段宜康要不要辭立委，政院版下本週4就會通過，當然，段宜康當然就沒有辭立委的問題。