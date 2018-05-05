發展離岸風電 蔡英文：我們一定要成功

2018-05-05 17:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕迎接離岸風電新世紀！總統蔡英文今天到彰化參加誓師大會致詞時強調，2025年非核家園的目標，綠色能源要佔2成，風場遴選已告一段落，將來台灣海峽將會豎立起數百支風機，為台灣提供清潔的能源，「台灣很久沒有這樣的機會了，我們一定要成功！」

蔡英文今天在彰化縣政府演藝廳參加「中央地方攜手行，邁向離岸風電新世紀」誓師大會，親自授旗給彰化縣長魏明谷，並與行政院政務委員吳政忠、經濟部長沈榮津等人共同啟動水晶球，代表台灣發展離岸風電，踏出能源轉型的重要關鍵。

蔡英文強調，預估整個離岸風電事業，在2025年之前，將會創造出2萬個優質的工作機會，設置5.5GW的離岸風機，會帶來將近1兆的投資額，這些投資不是虛幻的數字，而是具體代表供電的增加，也代表訂單和就業。

蔡英文指出，因為離岸風電的開發，能為系統、材料和機電廠商，帶來持續發展和升級轉型的契機，更可以藉著這個機會，提升本土海事工程的能力，所以，綠色能源的開發是「5+2產業創新」的一環，也攸關台灣2025能源轉型目標的成敗。

而這是台灣第一次，有系統、大規模地啟動離岸風電的開發，第一和第二階段的遴選已經出爐，這是台灣能源轉型，以及風電產業的發展，站在一個新的起跑點上，從遴選結果可以看到彰化的重要性，因為台灣海峽是世界上數一數二的風場，台灣海峽最好的風場，集中在彰化外海。

蔡總統指出，台灣很久沒有這樣的機會了，我們一定要成功。首先是要有完善基礎建設，無論是施工和運維碼頭的建設，或是輸配電網的布建，都要加速進行；第二是精進行政效率，後續的籌設許可，持續用「平行審查」的原則來處理。

彰化縣長魏明谷表示，離岸風電經過第一和第二階段的遴選結果，彰化縣總開發容量2400MW，占全國62.6%，在中央和地方合作下，未來將把彰化縣打造成為綠能首都風光大縣。