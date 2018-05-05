飛彈營區不納入睦鄰補助 軍方說有4點理由...

2018-05-05 13:11

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方在全台各縣市設有武器訓場，並依程度編列預算提供補助，軍方也在相關縣市設立飛彈陣地營區，不過，儘管有選區立委爭取應該將有飛彈陣地營區的所在郷鎮，也列入睦鄰經費核發對象，但軍方並未同意。

軍方官員今天表示，軍方睦鄰工作補助對象，是針對各軍用機場及各類武器實彈射擊噪音影響實施補助，其評審基準表中量測的最大噪音量須達65分貝以上，但各飛彈營區都沒有在營區內實施實彈射擊，且無實質噪音影響周邊居民，因此並未達到睦鄰補助範圍。

官員並表示，飛彈部隊實射擊均已納入三軍聯合實彈射擊測考，地點由國防部律定（指屏東三軍聯合訓練基地及九鵬射擊場），射擊實施地點已納入睦鄰經費計量，另飛彈部隊平日於駐地實施訓練，僅針對裝備進行操作訓練，並未實施飛彈射擊等活動，對周邊居民並無實質的影響。

就彈庫安全而言，軍方官員說，防空飛彈有多重安全防護設計，相關庫儲的結構體，警報以及消防等設施，均依相關規定設置，符合國內法規要求，可有效預防自身和外來因素造成飛彈誤爆，安全性高。

官員最後表示，飛彈部隊駐地屬國軍重要軍事設施禁限建規範的一部分，已由行政院主計總處依中央對直轄市及縣市政補助辦法，將飛彈駐地周邊受影禁限建影響範圍之房屋，給予地價稅減免補助，因此不宜再納入睦鄰經費重複編列。