實價登錄三法改門牌揭露 台聯籲立法院速審

2018-05-05 12:02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於行政院日前拍板的「實價登錄地政三法修正草案」，將現行「區段揭露」的實價登錄改為「門牌或地號揭露」。台灣團結聯盟今召開記者會表示，此修法將讓交易資訊更透明，呼籲立法院盡速審議。

行政院日前於院會通過「實價登錄地政三法修正草案」，擬將現行的「區段揭露」實價登錄價格，改為「門牌揭露」，讓每戶房屋成交價都看得到，若修法通過，將溯及過去204萬件登錄資料，目前法案仍待立法院審議。

台聯前立委賴振昌指出，此次修法除改為「門牌或地號揭露」，也擴大實價登錄範圍至預售屋買賣，但據悉，有建商、房屋代銷、房仲業者等職業團體認為，此措施將嚴重壓抑不動產交易市場及利潤，因此可能早已針對相關立委展開大力遊說，以阻擋此法實施。

賴振昌指出，業者雖稱擔憂此修法有洩漏個資疑慮，但地號、門牌非屬個資範圍，且應擔心者是買賣雙方當事人而非業者，何必「皇帝不急，急死太監？」盼立法院各黨團幹部及內政委員會委員以大眾利益為考量，盡速排審該法。

台聯前立委周倪安指出，台灣不動產買賣資訊不透明，易讓有心人炒作，造成房價過高。她強調，美國、英國、日本、新加坡等國，皆實施包括「門牌或地號」的實價登錄制度，不但保障不動產交易的安全，也能避免炒作。

周倪安強調，台灣不動產交易好不容易由完全不透明改為半透明的「區段揭露」實價登錄，如今內政部提出完全透明的「門牌或地號揭露」修法，是真正落實居住正義，台聯未曾向財團低頭，將持續嚴密關注此修法的進度與發展。

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