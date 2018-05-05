台大生遭挺管派動粗 藍營反罵自導自演、栽贓抹黑

2018-05-05 11:43

〔記者施曉光／台北報導〕昨日在台大校園「新五四運動」中傳出有「反管」學生遭人毆打，國民黨文傳會副主委唐德明今日在臉書發文指控學生「自導自演」，「自己用手掐住自己的脖子，再假裝昏倒」，還說「如果連起碼的是非與尊重都不懂，怎麼好意思大聲說自己是台大學生呢？」這是台大的恥辱，也是對台大最大的抹黑，必須嚴厲譴責。

唐德明質疑「反管」學生，明明是別人在傅鐘前合法申請的活動，卻用大聲公前去鬧場，被別人請離開，竟然還以台大的主人自居，認為別人請他們離開是違反大學自主，「這種愚蠢的邏輯如果可以成立，從此以後，只要是在台大舉辦的活動，台大學生都可以橫行霸道的闖入，然後要求主辦單位必須照他們的意思做，否則就是違反大學自主。爾後，能否鬧場就是台大有沒有大學自主的檢驗標準。我只能說，台大何其不幸，竟然教出了這種學生。」

唐德明還指出，「更惡劣的是，鬧場只是手段，真正的目的是要抹黑、栽贓他們不喜歡的活動。明明別人只是要請他們離開，他們竟然可以自導自演，自己用手掐住自己的脖子，再假裝昏倒，然後控訴主辦單位打人，甚至訴諸特定媒體，企圖抹黑整個活動的正當性。」

他痛批這種行為何其「卑劣」，對台灣的民主法治教育何其諷刺，對台大校訓「敦品勵學、愛國愛人」又是何等的踐踏，「這樣子的人，能夠代表台大，好意思自稱台大學生嗎？」